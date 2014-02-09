airberlin befördert im Januar mehr Fluggäste

Im Januar 2014 konnte airberlin mehr Fluggäste als im ersten Monat des Vorjahres begrüßen. Insgesamt beförderte die Fluggesellschaft im vergangenen Monat 1.763.934 Gäste.

Durch zusätzliche Langstreckenflüge und ganzjährig geflogene Verbindungen erhöhte airberlin das Angebot im Januar im Jahresvergleich um über sechs Prozent auf

3,667 Milliarden Sitzplatzkilometer (Vorjahr: 3,449 Milliarden). Damit reduziert die Fluggesellschaft die bisherigen saisonalen Schwankungen zwischen Winter- und Sommerflugplan und bietet gezielt mehr ganzjährige Verbindungen vor allem auf touristischen Routen und der Langstrecke an, um diese Angebote langfristig im Markt fest zu etablieren. Dadurch erzielt airberlin eine ganzjährig optimierte Flugzeugnutzung und eine höhere Mitarbeiterproduktivität. Aufgrund des traditionell nachfrageschwachen Januars führt dies jedoch auch zu einem Auslastungsrückgang.

Die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) stiegen im Januar im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 2,904 Milliarden (Vorjahr: 2,867 Milliarden). Die Auslastung der Flüge betrug im Januar 79,2 Prozent und lag aufgrund der Produktivitätssteigerung und Glättung der Saisonalität unter dem Wert des Vorjahresmonats (83,1 Prozent).