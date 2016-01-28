airberlin baut Ziele ab Düsseldorf aus

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin bietet ab Düsseldorf zukünftig noch mehr Flüge zu stark nachgefragten touristischen Zielen an.

Ab Mai 2016 erhöht airberlin die Anzahl der Flüge nach Punta Cana und Puerto Plata in der Dominkanischen Republik und weitet zudem die Kapazität nach Mallorca weiter aus.

Mit einer zusätzlichen Verbindung pro Woche geht es jeweils montags und mittwochs mit einem A330-200 nach Puerto Plata. Nach Punta Cana fliegt airberlin ab Mai ebenfalls mit einer zusätzlichen Frequenz dann dreimal pro Woche immer mittwochs, freitags und sonntags. Die zusätzlichen Flüge sind optimal an das Drehkreuz angebunden.

"airberlin baut ihr Angebot zu beliebten touristischen Zielen auf der Mittel- und Langstrecke weiter aus. So ist die Nachfrage nach krisenfreien Destinationen wie die Balearen, die Kanaren oder die Karibik in den letzten Wochen stark angestiegen. Wir gehen daher davon aus, die Kapazität für die Flüge nach Mallorca im laufenden Sommerflugplan noch weiter zu erhöhen. Für den Flughafen Düsseldorf bleiben wir ein starker Partner und halten unser Angebot unverändert hoch", so Stefan Pichler, CEO airberlin.

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