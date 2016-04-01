airberlin baut Strecke Berlin Budapest aus

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin hat das Flugangebot von Berlin nach Budapest erhöht und verbindet die beiden Städte von montags bis freitags nun dreimal täglich.

Der neue Flug AB8260 startet abends um 21:30 Uhr in Berlin und erreicht Budapest um 22:55 Uhr. Für Reisende aus Budapest ergibt sich daraus ein zusätzlicher Flug, der um 6:25 Uhr in der ungarischen Hauptstadt startet und um 7:55 Uhr in Berlin landet. Mit einem Flug am Morgen, einem Flug am Nachmittag und dem neuen Flug am Abend ist airberlin die Airline mit dem flexibelsten Flugangebot zwischen den beiden Trendmetropolen. Für die Flüge ab Berlin stehen zahlreiche Anschlussverbindungen zur Verfügung.

Zu dem Ausbau der Strecke sagt Julio Rodriguez, CCO airberlin: „airberlin fliegt seit 2012 nach Budapest. Seitdem hat sich die Strecke positiv entwickelt und wir haben unser Flugangebot kontinuierlich weiter ausgebaut. Mit der zusätzlichen Frequenz bieten wir unseren Fluggästen jetzt noch mehr Reiseoptionen zwischen den beiden Städten an. Insbesondere Geschäftsreisende profitieren von dem erweiterten Angebot und sind bei der Gestaltung ihrer Termine jetzt noch flexibler. Gäste aus Ungarn erreichen durch den neuen Flug am Morgen zudem eine noch höhere Anzahl von Anschlussflügen ab Berlin-Tegel zu weiteren Zielen in Europa und weltweit.“

Csilla Mezösi, Direktorin des Ungarischen Tourismusamtes mit Sitz in Berlin, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass airberlin die beiden Trendstädte Europas noch besser miteinander verbindet. Wie Berlin so hat auch Budapest für Reisende ganzjährig viel zu bieten. Die ungarische Metropole pulsiert in einem hippen Mix aus traditionsreicher Eleganz und innovativer Gegenwartskultur. Ob ein Besuch der angesagten Ruinenkneipen im Jüdischen Viertel, ein Ausflug mit der Kindereisenbahn in die Berge, Erholung nach einem Stadtrundgang in einem der zahlreichen historischen Thermalbäder oder einfach nur das schönste Panorama von der Donau aus auf die Stadt genießen – Budapest hat viele Facetten und fast täglich kommt irgendwo eine neue hinzu.“

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