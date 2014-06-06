airberlin als "Best Business Class Airline Europe"

airberlin ist von dem britischen Fachmagazin Business Destinations mit dem "Business Destinations Travel Award 2014" in der Kategorie "Best Business Class Airline Europe" ausgezeichnet worden.

"Wir freuen uns sehr, dass airberlin diese Auszeichnung als "Best Business Class Airline Europe" erhalten hat. Mit unserer neuen Business Class bieten wir sowohl Geschäfts- als auch Privatreisenden ein sehr hochwertiges Produkt und sind derzeit die einzige deutsche Airline, die durchgängig auf jedem Business Class Flug horizontal einstellbare FullFlat Sitze anbietet", sagtThomas Ney, Senior Vice President Guest Experience.

airberlin hat kürzlich den letzten Airbus A330-200 mit der neuen Business Class ausgestattet. Fluggäste genießen damit ab sofort auf jedem Business Class Flug garantiert den Komfort der neuen FullFlat Sitze. Die neue Konfiguration mit nur 19 Sitzen bietet Fluggästen eine gesteigerte Privatsphäre sowie direkten Zutritt zum Gang von jedem Platz. Der Großteil der Plätze bietet darüber hinaus eine Einzelsitz-Bestuhlung. Eine FullFlat-Funktion verwandelt die neuen Sitze in kürzester Zeit in eine komfortable, horizontale Schlafkonfiguration und garantiert einen erholsamen Flug. Zusätzlich bieten die neuen Sitze eine Massagefunktion. Für Unterhaltung an Bord sorgt ein Inflight Entertainment System mit 15 Zoll Monitoren an jedem Sitz. Fluggäste in der airberlin Business Class genießen zudem einen sehr individuellen und persönlichen Service am Platz. Ein Gourmet-Menü und Spitzenweine aus dem Hause Sansibar runden das exklusiveReiseerlebnis ab.