airberlin Weihnachtsflieger hebt ab

airberlin Weihnachtsflieger 2015 (Foto: airberlin)

Mit einem fröhlichen „Hello“ begrüßt der fünfte airberlin Weihnachtsflieger in diesem Jahr seine Gäste.

Das Besondere am diesjährigen Design des Airbus A320: Es ist eine Kooperation mit der Schokoladenmanufaktur Lindt, die bereits mit dem beliebten Schokoherz bei airberlin an Bord ist. Und nun fliegt auch der coole Weihnachtsmann aus der Lindt HELLO-Kollektion mit airberlin um die Welt. Der HELLO Santa ist 3,10 x 3,5 Meter groß und ziert beidseitig den vorderen Bereich des Flugzeuges. Wie jedes Jahr stehen die Weihnachtsaktivitäten bei airberlin unter dem Motto „Flying home for Christmas“. In den kommenden Wochen warten auf die airberlin Gäste wieder zahlreiche weihnachtliche Specials, wie zum Beispiel ein Adventskalender auf airberlin.com/weihnachten.