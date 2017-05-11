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airberlin Verkehrszahlen April 2017

11.05.2017 JLEP
airberlin Q400
airberlin Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

airberlin beförderte innerhalb ihres weltweiten Streckennetzes im April 2.004.969 Fluggäste.

Dabei legten die Passagiere 3,349 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück. Der Sitzladefaktor belief sich im Monat April auf stabile 82,8 Prozent.

Bei der Kapazitätsentwicklung hat airberlin bei einer fortlaufenden Kapazitätsanpassung 2,447 Millionen Sitze und 4,044 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten.
 

April 2017

2017 kumuliert

Kapazität                    2.446.937

 

Kapazität                       8.931.932

Fluggäste                   2.004.969

 

Fluggäste                      6.803.391

           

ASK in Mio.                        4.044

  

ASK in Mio.                         14.455

 

RPK in Mio.                        3.349

 

RPK in Mio.                         11.734

 

Auslastung in %                 82,8

Auslastung in %                   81,2

 

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