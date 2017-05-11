airberlin Verkehrszahlen April 2017

airberlin Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

airberlin beförderte innerhalb ihres weltweiten Streckennetzes im April 2.004.969 Fluggäste.

Dabei legten die Passagiere 3,349 Milliarden Passagierkilometer (RPK) zurück. Der Sitzladefaktor belief sich im Monat April auf stabile 82,8 Prozent.



Bei der Kapazitätsentwicklung hat airberlin bei einer fortlaufenden Kapazitätsanpassung 2,447 Millionen Sitze und 4,044 Milliarden Sitzplatzkilometer (ASK) angeboten.

