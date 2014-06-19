airberlin Directors sind wiedergewählt

Die Hauptversammlung der Air Berlin PLC hat am Mittwoch in London den Jahresabschluss 2013 bestätigt. Gleichzeitig wurden vier Mitglieder des Board of Directors der deutschen Fluggesellschaft für eine weitere Amtszeit gewählt und alle weiteren vorgesehene

Von den Aktionären als Board-Mitglieder wiedergewählt wurden Johannes Zurnieden, seit dem 9. Mai 2006 Mitglied im Board of Directors und von Mai 2006 bis zum 31. Dezember 2010 Chairman des Boards, Nicholas Teller, seit dem 9. Mai 2006 Mitglied des Board of Directors, Dr. Lothar Steinebach, seit dem 1. Oktober 2013 Mitglied im Board of Directors, sowie Andries van Luijk, der ebenfalls seit dem 1. Oktober 2013 dem Board of Directors angehört.