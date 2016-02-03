airberlin: XL Seats für XL Komfort an Bord

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin zieht eine erfolgreiche erste Bilanz der Einführung ihrer zusätzlichen XL Seats auf der Langstreckenflotte.

Zum September 2015 hatte Deutschlands zweitgrößte Airline begonnen, in jedem ihrer 14 Langstrecken-Flugzeuge des Typs Airbus 330-200 fünf zusätzliche Sitzreihen mit XL Seats in der Economy Class auszustatten. airberlin Gäste genießen nun 20 Prozent mehr Beinfreiheit auf 48 XL Seats pro Flugzeug für verbesserten Komfort und schnelleres Ein- und Aussteigen. Mit einem Sitzabstand von rund 91cm (36 inch) hat airberlin nach Angaben des Vergleichsportals Skytrax* im Branchenvergleich damit den größten Sitzabstand in der Economy Class auf Transatlantikflügen.

"Während andere Airlines auf eine Premium Economy setzen, war für airberlin die Entscheidung, XL Seats in der Economy Class zu einem vergleichsweise günstigen Preis anzubieten, goldrichtig. Die XL Seats sind bei unseren Gästen insbesondere auf der touristischen Langstrecke sehr beliebt und im Durchschnitt bereits zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. Die Sitze sind damit der Bestseller unter unseren kostenpflichtigen Zusatzleistungen. Auch bei unseren neuen Langstreckenflügen nach Boston, San Francisco und Havanna verzeichnen wir bereits eine gute Nachfrage", sagt Julio Rodriguez, Chief Commercial Officer bei airberlin.

Bis einschließlich 12. Februar 2016 bietet airberlin nun die beliebten Sitze zum Sonderpreis von 69 Euro pro Strecke an und damit 10 Euro günstiger als sonst. Die Aktion ist verfügbar für Langstreckenflüge im Reisezeitraum bis einschließlich 30. April 2016. Mit etwas Glück können airberlin Gäste jetzt auch auf www.facebook.com/airberlin jede Woche eins von 20 Gratis-Upgrades auf einen XL Seat gewinnen. Die Verlosung läuft bis einschließlich 24. Februar 2016.

Teilnehmer des airberlin Vielfliegerprogramms topbonus können ihre gesammelten Meilen telefonisch über das topbonus Service Center (Tel. 030 3434 3433) für die Reservierung von XL Seats einsetzen und fragen dies bereits sehr stark nach. Darüber hinaus sind XL Seats auf airberlin.com, rund um die Uhr telefonisch im Service Center unter 0180 6 - 334 334 (dt. Festnetz: 0,20 Euro pro Anruf/ dt. Mobilfunknetz: max. 0,60 Euro pro Anruf) und im Reisebüro buchbar.

*) Skytrax: http://www.airlinequality.com/info/seat-pitch-guide/