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airberlin: Höhere Auslastung im Jahresvergleich

09.08.2012 BGRO
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airberlin gelang es, in den ersten sieben Monaten des Jahres die Auslastung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zu steigern.

Airberlin, Boeing 737-800

airberlin gelang es, in den ersten sieben Monaten des Jahres die Auslastung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zu steigern.

Im Juli 2012 begrüßte airberlin 3.583.137 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge, 5,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Auslastung blieb annähernd konstant bei 83,7 Prozent, da airberlin die Kapazität im Monatsvergleich um 5,1 Prozent verringerte. Durch die verschobene Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin und die Belastung durch die Luftverkehrssteuer wurde eine Erhöhung der Auslastung im direkten Monatsvergleich verhindert.
 

Juli 2012
Juli 2012 kumuliert
Kapazität 4.279.551 (-5,1 %)
Kapazität 24.430.737 (-7,2 %)
Passagiere 3.583.137 (-5,9 %)
Passagiere 19.140.365 (-5,4 %)
Auslastung in % 83,73 (-0,7 PP)
Auslastung in % 78,35 (+1,5 PP)

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Saab produziert weitere Querrudersätze für A320 Familie. A400M mit provisorischer Musterzulassung. F-35 wird teurer. A380 Antrieb wird sparsamer. Briten kaufen nun doch F-35B.

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