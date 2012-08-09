airberlin: Höhere Auslastung im Jahresvergleich

airberlin gelang es, in den ersten sieben Monaten des Jahres die Auslastung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zu steigern.

airberlin gelang es, in den ersten sieben Monaten des Jahres die Auslastung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zu steigern.

Im Juli 2012 begrüßte airberlin 3.583.137 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge, 5,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Auslastung blieb annähernd konstant bei 83,7 Prozent, da airberlin die Kapazität im Monatsvergleich um 5,1 Prozent verringerte. Durch die verschobene Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin und die Belastung durch die Luftverkehrssteuer wurde eine Erhöhung der Auslastung im direkten Monatsvergleich verhindert.

Juli 2012 Juli 2012 kumuliert Kapazität 4.279.551 (-5,1 %) Kapazität 24.430.737 (-7,2 %) Passagiere 3.583.137 (-5,9 %) Passagiere 19.140.365 (-5,4 %) Auslastung in % 83,73 (-0,7 PP) Auslastung in % 78,35 (+1,5 PP)

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