airberlin, Griechenlandflüge 2015 buchbar

Ab sofort sind alle airberlin Flüge nach Griechenland für den Sommer 2015 ab jeweils 360 Tage vor Abflug buchbar.

Somit können schon jetzt Flüge für die Frühlingsferien oder den Sommerurlaub gebucht werden. Insgesamt fliegt airberlin elfmal pro Woche ab Zürich und viermal pro Woche ab Basel nach Griechenland. Vom Flughafen Zürich starten die airberlin Flugzeuge viermal pro Woche nach Kreta und zweimal wöchentlich nach Korfu, einmal via Araxos auf der Halbinsel Peloponnes. Zweimal pro Woche fliegt die Nummer zwei am Flughafen Zürich nach Kos und jeweils einmal nach Rhodos, Samos und Zakynthos. Ab Basel fliegt airberlin dreimal pro Woche nach Kreta und einmal wöchentlich nach Kos.