airberlin, Aufgabenerweiterung für den Finanzchef

airberlin bestätigte, dass Ulf Hüttmeyer seine Arbeit als Chief Financial Officer bei airberlin weiter fortführen wird, daneben wird er auch neue Aufgaben bei Etihad Airways übernehmen.

Ulf Hüttmeyer hat die Position als Finanzchef bei airberlin seit Februar 2006 inne. Der bewährte Finanzchef von airberlin wird gleichzeitig und mit sofortiger Wirkung eine leitende Führungsposition als Mitglied des Teams für Finanzen von Etihad Airways wahrnehmen. Dabei wird er die Partnerunternehmen bei der Strukturierung der Bilanzen, der Finanzplanung und den strategisch wichtigen Beziehungen zu globalen Finanzinstitutionen unterstützen. Ein neuer stellvertretender Chief Financial Officer wird in Kürze ernannt.