airBaltic startet in die Sommersaison

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

Die Fluggesellschaft airBaltic startete am Sonntag in den neuen Sommerflugplan, die lettische Airline setzt dabei auf ein ausgewogenes Flugprogramm ab dem Baltikum.

Die lettische Fluggesellschaft airBaltic kündigt den Start der Sommersaison 2026 an, die bis Ende Oktober 2026 läuft. Dazu werden neun neue Strecken eingeführt, mehrere zuvor bediente Verbindungen wieder aufgenommen und die Frequenzen auf fast 30 bestehenden Strecken von ihren Drehkreuzen in den drei baltischen Staaten und Finnland erhöht.

Seit dem 29. und 30. März bietet airBaltic neue Verbindungen zwischen Riga (Lettland) und Kaunas (Litauen), Oulu (Finnland) und Warschau (Polen) an und hat die Verbindung zwischen Riga und Belgrad (Serbien) wieder aufgenommen. Zu den neuen Zielen ab Tallinn (Estland) gehören Hamburg (Deutschland) und Wien (Österreich), außerdem werden die Flüge nach Oslo (Norwegen) wieder aufgenommen.

Unter den neuen Strecken bietet airBaltic Flüge von Riga nach Antalya (Türkei) an, die bisher nur als Charterziel bedient wurden, sowie nach Göteborg (Schweden). Von Tallinn aus wird die Fluggesellschaft die Verbindungen mit Flügen nach Athen (Griechenland) weiter stärken, während Vilnius mit Zürich (Schweiz) verbunden wird. Mit der Aufnahme von Flügen zwischen Riga und Kaunas wird airBaltic nun alle drei litauischen Flughäfen anfliegen und ihre Präsenz auf dem litauischen Markt weiter ausbauen.

Während der Saison nimmt airBaltic die Verbindungen von Riga nach Belgrad, Jerewan (Armenien) und Aberdeen (Großbritannien) sowie von Tallinn nach Oslo wieder auf.

In diesem Sommer erhöht airBaltic die Frequenzen auf einer Reihe strategisch wichtiger Strecken, insbesondere ab Riga. Zu den beliebtesten Verbindungen zählen Zürich (von 7 auf 9 wöchentliche Flüge), München (von 10 auf 12), Hamburg (von 6 auf 7) und Berlin (von 9 auf 10 wöchentliche Flüge). Diese Erhöhungen bieten Geschäftsreisenden mehr Flexibilität, bessere Verbindungen innerhalb Europas und optimierte Umsteigemöglichkeiten über Riga.

Darüber hinaus erhöht airBaltic die Frequenzen auf mehreren etablierten Strecken, darunter Kopenhagen (Dänemark, von 13 auf 16 wöchentliche Flüge), Prag (Tschechische Republik, von 5 auf 7), Mailand (Italien, von 3 auf 5), Sofia (Bulgarien, von 2 auf 3) und Tiflis (Georgien, von 2 auf 4). Die Strecke Riga–Oslo wird von 14 auf 15 wöchentliche Flüge aufgestockt. Diese Verbesserungen tragen insgesamt zu einer stabileren Flugplanung und einer besseren Anbindung an das gesamte Streckennetz bei.

Im Sommer 2026 wird airBaltic insgesamt über 110 Strecken von allen ihren Basen aus bedienen und damit ihre stetige Expansion fortsetzen und ihre Position als führende Fluggesellschaft im Baltikum festigen.

airBaltic bietet über 130 Strecken ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal ab Gran Canaria an und ermöglicht so Verbindungen zu einer Vielzahl von Zielen im Streckennetz der Airline in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und dem Kaukasus. Den vollständigen Flugplan und Tickets von airBaltic finden Sie auf der Website www.airbaltic.com.