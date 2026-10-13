airBaltic präsentiert Septemberzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im September 2026 insgesamt 474.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren praktisch gleichviele wie im Vorjahresseptember.

Die Auslastung erreichte im September 79,4 Prozent was einer Verschlechterung von 1,6 Prozentpunkten entspricht. Im September 2026 stand das Angebot bei 4.387 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.