airBaltic präsentiert Septemberzahlen

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im September 2025 insgesamt 468.800 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren sieben Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Die lettische Fluggesellschaft airBaltic musste im September Federn lassen, die Passagierzahlen waren verglichen mit dem Vorjahresseptember rückläufig. Die transportierten Passagiere sind um sieben Prozent auf insgesamt 468.800 zurückgegangen, die Auslastung erreichte dabei 80,2 Prozent was einem Rückgang von 4,6 Prozentpunkten gleichkommt. Im September 2025 stand das Angebot bei 4.281 Flügen, das entspricht einem Minus von 4,6 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion.