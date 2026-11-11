airBaltic präsentiert Oktoberzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Oktober 2026 insgesamt 447.400 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren sechs Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Die Auslastung erreichte im Oktober 79,5 Prozent was einer Verschlechterung von drei Prozentpunkten entspricht. Im Oktober 2026 stand das Angebot bei 4.167 Flügen, das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.