airBaltic präsentiert Oktoberzahlen

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Oktober 2022 mehr als 331 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 38 Prozent mehr als im Corona Oktober 2021.

Bei airBaltic entwickeln sich die Passagierzahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv. Im Oktober 2022 konnte die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Riga wieder 331.500 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, ein Jahr zuvor waren es coronabedingt 240.300 Passagiere. Im Oktober stand das Angebot wieder bei 3.450 Flügen im Vorjahresoktober waren es 3.140 Flüge.

Geschäftsführe Martin Gauss meint zu der positiven Entwicklung: „Obwohl die durchschnittliche Zahl der beförderten Passagiere im Herbst normalerweise langsam abnimmt, können wir in diesem Jahr immer noch positive Trends beobachten, die die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen durchweg bestätigen. Dank gelockerter Reisebeschränkungen und attraktiver Freizeitziele reisen immer mehr Leute mit airBaltic. Gleichzeitig bleibt unser Ziel bestehen – wir bauen unsere Position auf dem baltischen Markt weiter aus.“