airBaltic präsentiert Novemberzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im November 2025 insgesamt 402.400 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Auslastung erreichte dabei 78,3 Prozent was einem Rückgang von 3,5 Prozentpunkten gleichkommt. Im November 2025 stand das Angebot bei 3.766 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte airBaltic 4,784 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einer Zunahme von 1,6 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 80,5 Prozent, was einem Rückgang von 0,8 Prozentpunkten entspricht.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 51 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.