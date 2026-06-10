airBaltic präsentiert Maizahlen
10.06.2026 PS
airBaltic konnte im Mai 2026 insgesamt 466.500 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Die Auslastung erreichte im Mai 77,8 Prozent was einer Verschlechterung von 0,7 Prozentpunkten entspricht. Im Mai 2026 stand das Angebot bei 4.407 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 3,4 Prozent.
airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.