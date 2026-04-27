airBaltic präsentiert Märzzahlen
27.04.2026 PS
airBaltic konnte im März 2026 insgesamt 393.400 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren vier Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Die Auslastung erreichte im März 76,0 Prozent was einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten entspricht. Im März 2026 stand das Angebot bei 3.923 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.
airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.