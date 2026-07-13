airBaltic präsentiert Junizahlen
13.07.2026 PS
airBaltic konnte im Juni 2026 insgesamt 509.700 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahresjuni.
Die Auslastung erreichte im Juni 81,9 Prozent was einer Verschlechterung von 2,2 Prozentpunkten entspricht. Im Juni 2026 stand das Angebot bei 4.535 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.
airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.