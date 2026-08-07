airBaltic präsentiert Julizahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Juli 2026 insgesamt 558.000 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Auslastung erreichte im Juli 84,2 Prozent was einer Verschlechterung von 2,3 Prozentpunkten entspricht. Im Juli 2026 stand das Angebot bei 4.786 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.