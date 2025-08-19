airBaltic präsentiert Julizahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Juli 2025 insgesamt 539.300 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren vier Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Die lettische Fluggesellschaft airBaltic musste im Juli Federn lassen, die Passagierzahlen waren verglichen mit dem Vorjahresjuli rückläufig. Die transportierten Passagiere sind um vier Prozent auf insgesamt 539.300 zurückgegangen, die Auslastung erreichte dabei 86,4 Prozent was einem Rückgang von 2,4 Prozentpunkten gleichkommt. Im Juli 2025 stand das Angebot bei 4.455 Flügen, das entspricht einem Minus von 0,7 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion.