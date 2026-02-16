airBaltic präsentiert Januarzahlen
airBaltic konnte im Januar 2026 insgesamt 338.500 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren drei Prozent mehr als Vorjahresjanuar.
Die Auslastung erreichte dabei 72,7 Prozent was einem Rückgang von 2,7 Prozentpunkten entspricht. Im Januar 2026 stand das Angebot bei 3.507 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.
airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 51 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.
Das Jahr 2025 bei Air Baltic
Im vergangenen Jahr 2025 konnte airBaltic 5,207 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 80,2 Prozent, was einem Rückgang von einem Prozentpunkt entspricht. airBaltic absolvierte im Jahr 2025 insgesamt 47.600 Flüge, was einem Wachstum von 2,6 Prozent entspricht.