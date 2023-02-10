airBaltic präsentiert Januarzahlen

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: Bombardier)

airBaltic konnte im Januar 2023 mehr als 246 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 67 Prozent mehr als im Corona Januar 2022.

Bei airBaltic entwickeln sich die Passagierzahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv. Im Januar 2023 konnte die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Riga wieder 246.800 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, ein Jahr zuvor waren es coronabedingt 147.400 Passagiere. Im Januar 2023 stand das Angebot wieder bei 3.030 Flügen im Vorjahresjanuar waren es 2.480 Flüge.