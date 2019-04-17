airBaltic präsentiert Jahresbilanz

Gleichzeitig erhöhte sich der Gewinn des Unternehmens auf 5,4 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2017 entspricht das einem Anstieg um mehr als 40 Prozent.

„Zum sechsten Mal in Folge zeigen wir eine starke Erfolgsbilanz bei der Rentabilität. Mit über 400 Millionen Umsatz und 4 Millionen Passagieren sind wir mit unserer hochmodernen Airbus A220 Flotte für zukünftiges Wachstum gerüstet“, äußert sich Martin Gauss, CEO von airBaltic, zufrieden.

„airBaltic spielt eine wichtige Rolle für den Flugverkehr vom und in das Baltikum“, so Gauss weiter. „Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Roland Berger trug airBaltic in 2018 2,5 Prozent zum lettischen Bruttoinlandsprodukt bei und förderte fast 30.000 Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es, die Marktführerposition im Baltikum weiter auszubauen und zusätzliche Verbindungen zwischen dem Baltikum und dem Rest der Welt zu schaffen.“