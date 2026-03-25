airBaltic präsentiert Februarzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Februar 2026 insgesamt 312.200 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren acht Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Auslastung erreichte dabei 75,8 Prozent was einem Rückgang von 1,2 Prozentpunkten entspricht. Im Februar 2026 stand das Angebot bei 3.114 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 51 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.