airBaltic präsentiert Dezemberzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im Dezember 2025 insgesamt 422.900 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren gleich viele wie im Vorjahresdezember.

Die Auslastung erreichte dabei 77,1 Prozent was einem Rückgang von drei Prozentpunkten entspricht. Im Dezember 2025 stand das Angebot bei 3.917 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Im vergangenen Jahr 2025 konnte airBaltic 5,207 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einer Zunahme von 1,4 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 80,2 Prozent, was einem Rückgang von einem Prozentpunkt entspricht. airBaltic absolvierte im Jahr 2025 insgesamt 47.600 Flüge, was einem Wachstum von 2,6 Prozent entspricht.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 51 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.