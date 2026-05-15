airBaltic präsentiert Aprilzahlen

Airbus A220-300 airBaltic (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im April 2026 insgesamt 437.400 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren sieben Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Die Auslastung erreichte im April 75,9 Prozent was einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten entspricht. Im April 2026 stand das Angebot bei 4.148 Flügen, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.

airBaltic betreibt über 130 Routen ab Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere und saisonal auch ab Gran Canaria und bietet Verbindungen zu einer breiten Palette von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und der Kaukasusregion. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 55 Airbus A220-300 Verkehrsflugzeuge.