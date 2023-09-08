airBaltic meldet solide Passagierzahlen

airBaltic Airbus A220-300 (Foto: airBaltic)

airBaltic konnte im August 2023 knapp 500 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 28 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Bei airBaltic entwickeln sich die Passagierzahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv. Im August 2023 konnte die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Riga wieder 494.400 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, ein Jahr zuvor waren es noch 386.600 Passagiere. Im August 2023 stand das Angebot wieder bei 4.250 Flügen im Vorjahresaugust waren es mit 3.420 Flügen noch 24 Prozent weniger.

airBaltic fliegt von Riga, Tallinn, Vilnius und Tampere aus mehr als 70 Ziele an und bietet Verbindungen zu einer Vielzahl von Zielen im Streckennetz der Fluggesellschaft in Europa, Skandinavien, der GUS und dem Nahen Osten.