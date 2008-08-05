Zwischenfall in Manchester

Eine Futura Maschine kollidiert auf dem Flughafen Manchester am Boden mit einem Flugzeug der Lufthansa.

Alle Fluggäste der beiden Verkehrsflugzeuge konnten die Flugzeuge unverletzt verlassen. Ausser eines grösseren und teureren Blechschadens ist glücklicherweise nichts passiert. Die Flugzeuge befanden sich auf dem Taxiway zu der Startpiste. Eine Boeing 737 von Futura streifte mit dem Flügelende das Heck des Lufthansa A320. Der Zwischenfall auf dem Flughafen Manchester führte zu keinem Verkehrschaos am Boden.