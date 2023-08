Zwischenfall bei Qantas

Ein Flugzeug der Qantas Airways musste auf dem Weg von Neuseeland nach Australien umkehren, da der Luftdruck in der Kabine plötzlich zu sinken begann.

Die Airline verfügt über einen ausgezeichneten Sicherheitsnachweis, machte in den letzten Jahren jedoch einige Male wegen technischer Problemen auf diversen Flügen Negativ-Schlagzeigen. Am Samstag gab Qantas bekannt, in einer Boeing 737-400 sei es auf dem Flug von Auckland nach Brisbane zu einem Zwischenfall gekommen. Auf 25.000 Fuss Höhe sei ein Problem mit dem Druck in der Kabine bemerkt worden. Das Flugzeug kehrte um und konnte die 91 Passagiere sicher an Land bringen. Die Maschine wird nun auf den technischen Defekt hin untersucht. Qantas sagte in einem öffentlichen Statement, die Passagiere hätten vom Druckabfall nichts bemerkt und sich zu keiner Zeit in direkter Lebensgefahr befunden.