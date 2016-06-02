Zweiter Mitsubishi MRJ Jet abgehoben

MRJ Flight Test Aircraft 2 first flight (Foto: Mitsubishi)

Das zweite Testflugzeug des Mitsubishi MRJ Regionaljet hat am 31. Mai 2016 seinen Erstflug absolviert.

Laut Mitsubishi Aircraft ist der Jungfernflug des zweiten MRJ Prototyp reibungslos verlaufen. Das Flugzeug mit der Bezeichnung Flight Test Aircraft 2 (FTA-2) ist am Dienstag um 10:04 Uhr auf dem Flughafen von Nagoya gestartet und hat auf seinem Erstflug während rund 130 Minuten seine grundlegende Flugtauglichkeit unter Beweis gestellt. Während seinem Jungfernflug erreichte FTA-2 eine Geschwindigkeit von 250 Knoten (463 km/h), die Testpiloten sind mit dem Flugzeug auf eine Höhe von 27.500 Fuss (8.230 Meter) gestiegen. Künftig soll FTA-2 während der Flugerprobung die Leistungsdaten über den ganzen Flugtestbereich des neuen Regionaljets unter Beweis stellen. Mitsubishi wird das Flugtestprogramm mit fünf Flugzeugen bestreiten, diese sollen bis zur Zulassung rund 2.500 Flugstunde absolvieren.

Mitsubishi Regional Jet FTA-2 first flight

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet production line (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird im ersten Quartal 2018 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets anfangs 2018 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Die ersten MRJ Verkehrsflugzeuge sollen laut der aktuellen Planung Mitte 2018 ausgeliefert werden.

Der MRJ Jet ist ein modernes Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Für das neue Verkehrsflugzeug konnte Mitsubishi bereits 223 Festaufträge und 184 Optionen oder Vorkaufsrechte entgegennehmen.