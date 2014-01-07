Zweiter CSeries Jet abgehoben

Am 3. Januar 2014 startete der zweite CSeries Prototyp FTV2 (Flight Test Vehicle 2) im kanadischen Mirabel zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Mit dem Jungfernflug des zweiten Prototyps geht es beim Flugtestprogramm des neuen Jets von Bombardier einen weiteren kleinen Schritt vorwärts. Der Erstflug von FTV2 dauerte rund 2,15 Stunden und brachte den Jet auf eine Flughöhe von 13.000 Fuß (3.962 m), die Maschine erreichte während des Jungfernfluges eine Geschwindigkeit von 180 Knoten (333 km/h). Der erste Prototyp FTV1 absolvierte den Erstflug am 16. September 2013 und hat seither nicht sehr viele Flugstunden absolviert. Für das Testflugprogramm rechnet Bombardier 2.400 Flugstunden, die bis Mitte 2014 absolviert werden sollen. Bombardier will im Endstadium des Testprogramms fünf Maschinen eingebunden haben. Die erste Kundenmaschine soll im dritten Quartal 2014 an Malmö Aviation ausgeliefert werden.FTV1 wird für das ermitteln der Fluglimitationen bis hin zu den kritischen Flattertests herbeigezogen. FTV2 soll für das Austesten der Avionik, der Fly-by-Wire Flugsteuerung und der Navigationsgeräte verwendet werden. FTV3 wird die Flugleistungsdaten erfliegen und verifizieren. FTV4 wird FTV2 in seiner Arbeit bei der Systemerprobung unterstützen. FTV5 wird die Kabinentests und ETOPS Flüge absolvieren. Die ersten Maschinen sollen auf ETOPS 120 zugelassen werden, nach weiteren sechs Monaten strebt Bombardier für ihre CSeries ein ETOPS Zulassung für 180 Minuten an. Der erste Jet aus der Endfertigung war die CAS Statikzelle (Complete Aircraft Static), eine weitere Maschine wird als Bruchzelle verwendet. FTV6 und FTV7 sind bereits die größeren CS300 Jets welche später in die Flugerprobung gehen werden.