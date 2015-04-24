Zweite Boeing 787 kommt ins Museum

Boeing 787 Dreamliner ZA002 (Foto: Boeing)

Nach dem Prototyp ZA003 kommt nun Dreamliner ZA002 ebenfalls ins Museum, Boeing hat den zweiten Boeing 787-8 Prototypen dem Pima Air Museum in Arizona vermacht.

Die Maschine mit der Registrierung ZA002 flog erstmals am 22. Dezember 2009. Unter den insgesamt sechs Versuchsflugzeugen wurde Prototyp ZA002 zum Testen der Systemleistung eingesetzt. ZA002 wurde am 17. April feierlich ans Pima Air Museum übergeben, wo die Maschine nun dauerhaft ausgestellt wird. Das Pima Air & Space Museum verfügt über mehr als 300 Flugzeuge und Raumfahrzeuge und eine Sammlung von über 125.000 Ausstellungsstücken.