Zwei weitere Embraer E195-E2 Jets für Widerøe

Widerøe Embraer E195-E2 Verkehrsflugzeug (Foto: Widerøe)

Widerøe wird im ersten Quartal 2028 zwei weitere Embraer E195-E2 Verkehrsflugzeuge übernehmen, die E-195-E2 Flotte wächst damit auf insgesamt fünf Maschinen.

Laut Tore Jenssen, dem Geschäftsführer von Widerøe, werden die zwei zusätzlichen Embraer E195-E2 dazu beitragen, die Verbindungen zwischen den wichtigsten regionalen Knotenpunkten Norwegens außerhalb Oslos – darunter Bergen, Trondheim sowie Ziele in Nordnorwegen – zu stärken. Nach Angaben der Fluggesellschaft haben die E190-E2-Maschinen dazu beigetragen, das Verkehrsaufkommen zwischen Bergen und Tromsø mehr als zu verdreifachen.

Widerøe war 2018 der erste Betreiber der E2-Flugzeugfamilie von Embraer, als das Unternehmen die E190-E2 in Dienst stellte. Seitdem setzt die Fluggesellschaft diesen Flugzeugtyp auf Inlands- und internationalen Strecken ein. Die beiden E195-E2-Jets stammen von einem der bestehenden Leasingpartner der Fluggesellschaft.