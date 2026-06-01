Zwei weitere Airbus A350F für Cathay

Airbus A350F (Foto: Airbus)

Die Cathay Group aus Hongkong hat bei Airbus zwei weitere Airbus A350F Frachtflugzeuge fest bestellt.

Mit diesem Auftrag erhöht sich die Gesamtzahl der bestellten Airbus A350 Frachtflugzeuge der neuen Generation auf acht. Die Airbus A350F werden von der Frachtabteilung der Fluggesellschaft, Cathay Cargo, betrieben und tragen zu einer höheren Effizienz im gesamten Streckennetz bei.

Wir freuen uns, unsere Flotte mit diesen zusätzlichen A350F-Frachtern weiter zu stärken. Sie bieten uns eine bessere Anbindung an unserem Heimatflughafen und mehr Auswahlmöglichkeiten für unsere Kunden. Diese strategische, zukunftsorientierte Investition unterstreicht unser festes Vertrauen in unsere langfristigen Wachstumsaussichten und unterstützt das Ziel von Cathay Cargo, die weltweit beste Luftfrachtgesellschaft zu werden,

sagte Ronald Lam, CEO der Cathay Group.

Cathays anhaltende Unterstützung des A350F ist ein weiteres starkes Signal dafür, dass der A350F eine neue Generation von Frachtkapazität und -effizienz einläutet. Der A350F fügt sich nahtlos in die bestehende Airbus-Flotte der Airline ein und bietet eine beispiellose operative und technische Gemeinsamkeit. Gleichzeitig beschleunigt er Cathays Weg zur Dekarbonisierung. Wir freuen uns sehr über den Ausbau dieser Partnerschaft,

sagte Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales im Bereich Verkehrsflugzeuge.

Der Airbus A350F wurde durch den europäischen Flugzeugbauer Airbus als das fortschrittlichste Frachtflugzeug der Welt entwickelt und erfüllt die sich wandelnden Anforderungen des globalen Luftfrachtmarktes. Dank einer Reichweite von bis zu 8.700 Kilometern und einer hohen Nutzlast von bis zu 111 Tonnen ermöglicht er den Betreibern den wirtschaftlichen Einsatz auf langen Strecken. Der A350F besteht zu über 70 Prozent aus modernen Materialien und ist 46 Tonnen leichter als vergleichbare Flugzeuge.

Angetrieben von den neuesten Rolls-Royce Trent XWB-97 Triebwerken, wird das Flugzeug im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation mit ähnlicher Nutzlast-Reichweite eine Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen um bis zu 20 Prozent ermöglichen. Es ist das einzige neue Frachtflugzeug, das die CO₂-Emissionsstandards der ICAO für 2027 vollständig erfüllt. Die A350F kann bei ihrer Inbetriebnahme mit bis zu 50 % nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) betrieben werden. Ziel ist es, wie bei allen Airbus-Flugzeugen, bis 2030 eine vollständige Umstellung auf SAF zu erreichen.

Ende April 2026 lagen für die Airbus A350F-Frachtmaschine 101 Festbestellungen von 14 Kunden weltweit vor.