Zwei weitere 737 Bestellungen für Boeing

Panamas Copa Airlines hat eine Bestellung für zwei weitere 737-800 bei Boeing aufgegeben.

Dies machte die Airline am Montag bekannt, nachdem sie den Auftrag aufgegeben hatte. Die Bestellung hat einen Wert von US$152 Millionen nach Listenpreisen. Copa Airlines hält ausserdem dreizehn offene 737-800 Bestellungen vom letzten Juli und erwartet die Lieferung von insgesamt 29 Flugzeugen. Nach Aussagen der Boeing fliegt Copa einige der längsten 737 Routen weltweit und verbindet Panama mit Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Sao Paulo und Los Angeles.