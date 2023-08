Zwei Interessenten für Alitalia Cargo Abteilung

Equinox und Miro Radici Finance haben ihr Interesse an der Cargo Abteilung der unrentablen Alitalia kundgetan.

Equinox ist eine Private Equity-Gesellschaft aus Luxenburg, während es sich bei Miro Radici um die Holding der Miro Radici Family of Companies handelt. Wie die beiden Firmen der verantwortlichen Bank Intesa SanPaolo mitteilten, sind sie bereit, zur Übernahme der Cargo Aktivitäten von Alitalia die Gründung einer neuen Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Diese neue Firma könnte am Flughafen Malpensa stationiert sein.