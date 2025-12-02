Zusammenarbeit zwischen Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo, die Luftfrachtdivisionen der Lufthansa Group, vertiefen ihre Zusammenarbeit, um Effizienz und Kundennutzen weiter zu steigern.

Beide Organisationen werden ihre eigenen Marken und Stärken beibehalten, arbeiten jedoch eng zusammen, um die laufenden Veränderungen in der Luftfrachtbranche und im globalen Handel aktiv zu gestalten.

In den kommenden Monaten werden Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo Synergien in verschiedenen kommerziellen und operativen Bereichen schaffen und gemeinsam ein einheitliches Auftreten gegenüber Kunden sowie einen harmonisierten Marktansatz entwickeln. Dazu gehören die Angleichung des Serviceangebots und der Sendungsströme sowie der operativen Abläufe und die Nutzung einer gemeinsamen IT-Plattform, was einen Mehrwert für die Frachtkunden und Partner der Lufthansa Group bringt.

Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo sind angesehene und respektierte Anbieter von Frachtlösungen und ergänzen sich innerhalb der Lufthansa Group ideal in ihrem jeweiligen Angebot und Fokus. Swiss WorldCargo ist der Experte für hochwertige, empfindliche und zeitkritische Luftfracht und konzentriert sich auf die Nutzung der Beiladekapazitäten durch effiziente, personalisierte und hochwertige Dienstleistungen an mehr als 130 weltweiten Zielorten, während Lufthansa Cargo als Effizienzführer mit globalem Kapazitätsangebot – sowohl mit Beilade- als auch Frachter-Kapazitäten – sowie einem breiten Netzwerk, einer führenden Rolle in der Digitalisierung und innovativen Lösungen überzeugt. Ziel ist es, beide Marken zu erhalten und ihre Stärken in einem noch klarer definierten und umfassenderen Produkt- und Serviceportfolio zum Vorteil für Kunden und die Branche zu vereinen.

„Wir bauen auf den komplementären Stärken von Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo auf – zwei Marken mit unverwechselbarer Identität, gemeinsamen Werten und einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Sorgfalt. Durch die Bündelung unserer Fähigkeiten, unseres Know-hows und unserer Marktpräsenz werden wir neue Synergien erschließen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten. Gemeinsam behaupten wir nicht nur unsere Position – wir gestalten die Zukunft spezialisierter und hochwertiger Luftfrachtdienstleistungen in unserem gesamten Netzwerk", sagt Alain Chisari, Head of Swiss WorldCargo.

„Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo sind angesehene Marken innerhalb der Luftfrachtbranche und stehen beide für höchste Qualität und zuverlässige Transportlösungen. Dank einer vertieften Zusammenarbeit erhalten Kunden Zugang zu einem der umfangreichsten Netzwerke der Branche – kombiniert mit jahrzehntelanger Expertise und einem breiten Produktportfolio von höchster Qualität. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden noch individuellere Lösungen für den Transport ihrer Fracht anbieten zu können. Durch eine noch engere Abstimmung der beiden Organisationen stärken wir zudem den Purpose der Lufthansa Group, Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften auf nachhaltige Weise zu verbinden", erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.