Zusätzliche Linienflüge ab Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Der Flughafen Bremen freut sich über zwei weitere Sommerdestinationen. GP Aviation fliegt nach Pristina und Sundair nach Monastir.

Für die Sommermonate in diesem Jahr bietet der Flughafen Bremen zwei zusätzliche Flugziele: Ab Freitag, 4. Juli 2025, können Reisende aus dem Nordwesten Deutschlands auch direkt nach Monastir und Pristina fliegen.

Die Airline GP Aviation verbindet Bremen mit Pristina. Bis zum September startet sie immer montags und freitags und bringt Reisende aus Bremen und dem Nordwesten Deutschlands in die Hauptstadt der Republik Kosovo.

Einmal wöchentlich fliegt Sundair in die tunesische Küstenstadt Monastir: Immer freitags geht es in der Sommersaison per Direktflug an den Golf von Hammamet, der beliebten Küstenregion Tunesiens.

Flughafen Bremen