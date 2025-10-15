Zusätzliche Bonusmeilen bei TAP Air Portugal

Airbus A330-900 TAP (Foto: Airbus)

Zum siebenjährigen Jubiläum bietet TAP Miles&Go 50 Prozent zusätzliche Bonusmeilen. Kunden von TAP Air Portugal sammeln mehr Meilen für Buchungen bis zum 20. Oktober.

Das Treueprogramm von TAP Air Portugal feiert sein siebenjähriges Jubiläum und verschenkt Meilen an seine TAP Miles&Go-Mitglieder. Bis zum 20. Oktober gibt es einen zusätzlichen Meilenbonus von 50 Prozent auf Buchungen, die auf www.flytap.com unter Verwendung des Aktionscodes BDAY2025EUR vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Neuen Mitgliedern des TAP Miles&Go-Programms schenkt TAP sofort 200 Meilen, wenn sie sich hier registrieren. Während des Jubiläumsmonats gibt es im Rahmen des Miles&Go-Programms weitere Aktionen, darunter ein Angebot von zusätzlichen 70 Prozent Bonusmeilen für den Transport von Haustieren. Die aktuellen Aktionen finden Sie hier.

Weitere Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com oder in Reisebüros.