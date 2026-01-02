Zum Jahresausklang ein besonderer Moment am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf konnte am Silvestertag mit dem 21-millionsten Passagier einen besonderen Meilenstein feiern.

Überraschung am Silvestermorgen: Beim Check-in für ihren Flug mit Etihad Airways über Abu Dhabi nach Phuket wurde Dorit Golling gemeinsam mit ihrem Ehemann Maik als 21-millionster Fluggast des Jahres begrüßt. Die Airline beschenkte das Paar aus Neuss mit einem Fluggutschein für die nächste gemeinsame Reise. Der Airport machte die Überraschung mit einer Einladung in die Open Sky Lounge sowie Gutscheinen für Gastronomie und Shopping perfekt.

Etihad Airways, die Düsseldorf derzeit täglich mit Abu Dhabi verbindet, erweitert ihr Angebot ab September auf zwei tägliche Flüge. Für das beschenkte Paar wie für alle Reisenden wächst damit die Auswahl an Verbindungsmöglichkeiten und Umsteigeoptionen über den Golf.

„21 Millionen Passagiere sind ein starkes Ergebnis und ein Vertrauensbeweis unserer Gäste", sagt Lars Redeligx, CEO des Düsseldorfer Airports. „Mein Dank gilt allen Reisenden und ebenso dem gesamten Team DUS sowie unseren Partnern, die mit großem Einsatz dafür sorgen, dass der Betrieb verlässlich bleibt und unsere Gäste eine angenehme Reise haben. Dieser Erfolg in einem durchaus anspruchsvollen Jahr gehört uns allen."

Mit dem Erreichen der 21-Millionen-Marke setzt der Düsseldorfer Airport seine Erholung nach der Pandemie fort. Nach 20 Millionen Fluggästen im Jahr 2024 zeigt sich eine weiterhin wachsende Nachfrage. Trotz struktureller Belastungen der Branche in Deutschland und punktueller Herausforderungen in Spitzenzeiten ist es dem Airport gemeinsam mit seinen Partnern gelungen, Abläufe weiter zu stabilisieren und das Reiseerlebnis zu verbessern.

Der symbolische Empfang des 21-millionsten Passagiers setzt ein Ausrufezeichen hinter das Jahr und unterstreicht zugleich den Anspruch, diesen Weg 2026 konsequent weiterzugehen.