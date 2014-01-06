Zhejiang Loong Airlines finalisiert Airbus Bestellung

Die ostchinesische Zhejiang Loong Airlines mit Sitz in Hangzhou hat ihren ersten Kaufvertrag mit Airbus über 20 Flugzeuge aus der A320 Familie unterzeichnet.

Der neue Auftrag beinhaltet den Kauf von elf A320ceo und neun A320neo Verkehrsflugzeuge. Die Vertragsunterzeichnung folgt einer im September 2013 bei der Airshow in Peking unterzeichneten Grundsatzvereinbarung für die Beschaffung von 20 Single Aisle Jets aus der A320 Familie. Zhejiang Loong Airlines wurde auch der neueste Airbus Betreiber in China, nachdem die Airline mit einem geleasten A320 kürzlich ihren ersten Passagierflug absolviert hat.