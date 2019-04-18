Zeitfracht ist Eigentümer von LGW

airberlin Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

Der Übergang der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) zur Berliner Zeitfracht Gruppe ist reibungslos verlaufen.

Die Flugzeuge der Regionalfluggesellschaft sind am Montag, den 1. April 2019, planmäßig für die Eurowings abgehoben. Mit dem Start der Dash Q8 mit dem Kennzeichen D – ABQB von Stuttgart nach Brüssel um 06:30 Uhr mit einer Auslastung von über 80 Prozent, gefolgt von der D – ABQC von Düsseldorf nach Lyon um 06:40 Uhr hat für die LGW eine neue Zeitrechnung begonnen. Die beiden Flugzeuge wurden auf die Namen „Juna“ (D – ABQB) und „Helga“ (D – ABQC) getauft.

Zum 1. April hat die Zeitfracht Gruppe die LGW übernommen. Nach der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllung üblicher Bedingungen war der Kauf der bisherigen Eurowings-Tochter erfolgreich abgeschlossen worden. Mit der Übernahme hat zugleich eine längerfristige Wetlease-Vereinbarung der LGW mit der Eurowings begonnen.

Zeitfracht-Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir die Übernahme der LGW wie geplant abschließen konnten. Wir heißen die LGW-Mitarbeiter herzlich in unserem Familienunternehmen willkommen. Sie werden unseren Bereich Luftfahrt nachhaltig stärken.“

Derzeit besteht die LGW-Flotte aus 17 Maschinen des Typs Dash Q8. Für die Mitarbeiter der LGW ändert sich durch den Wechsel zur Zeitfracht Gruppe nichts, ihre Verträge bleiben unverändert bestehen. Zur Berliner Zeitfracht Gruppe gehört auch bereits die Kölner Fluggesellschaft WDL-Aviation.

Über die ZEITFRACHT Gruppe

Die Zeitfracht Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der dritten Generation mit mehr als 1.200 Mitarbeitern und Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen ist vor allem in den drei Geschäftsfeldern Logistik, Luftfahrt und Immobilien tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 350 Millionen Euro.

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