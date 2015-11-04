Zehnte AIRTEC feierlich eröffnet

AirTec München (Foto: AirTec)

Die zehnte AIRTEC wurde am 3. November 2015 feierlich eröffnet. Die Messe findet zum ersten Mal am neuen Standort auf dem Messegelände in München satt und ist völlig ausgebucht.

Viel zu feiern gibt es in diesem Jahr für Messechefin Diana Schnabel, die gerade mit ihrer Technikmesse AIRTEC auf das Messegelände nach München umgezogen ist. Damit wollte sie dafür sorgen, dass sich die Fachleute aus aller Welt künftig einmal jährlich im Herzen einer der global traditionsreichsten und bedeutendsten Luftfahrtregionen treffen. Ofensichtlich hat dieser Schachzug seine Wirkung nicht verfehlt: zufrieden konnte Schnabel verkünden, dass die AIRTEC zu ihrem zehnten Geburtstag erstmal restlos ausgebucht ist und aus allen Nähten platzt.

So brachten anläßlich der feierlichen Eröffnung denn auch Vertreter von Politik und Luft- und Raumfahrtindustrie ihre Freude über das höchst erfolgreiche Happy End beim Zusammentreffen von Messe und Freistaat Bayern zum Ausdruck. Wie schon Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Bayerns – die aufgrund ihrer Iran-Reise leider verhindert war und daher an der Eröffnung nicht teilnehmen konnte – es ausgedrückt hatte, gehöre die AIRTEC einfach nach Bayern. Die im Frühjahr publizierte Luftfahrtstrategie 2030 des Freistaats scheint mit ihrem Ziel, den Wirtschaftsstandort in dieser Schlüsselbranche ganz vorn zu halten, einfach perfekt zu den Zielen und den Inhalten der AIRTEC zu passen. Auch die Bundesregierung begleitet seit Jahren die Entwicklung der AIRTEC. So betonte Schnabel, wie sehr sie sich über den Support des Bundeswirtschaftsministeriums freut, das Herr Dr. Scheremet im Rahmen der Eröffnung vertrat.

Von „Happy End“ will Schnabel denn auch nichts wissen. Sie schärft das Profil ihrer erfolgreichen Veranstaltung weiter: die drei inhaltlichen Säulen werden künftig die Zulieferkette Luftfahrt, das unbemannte Fliegen mit seinen mannigfaltigen zivilen und militärischen Anwendungen und – last but not least – der Bereich Commercial Space, also die Veränderung der klassischen Raumfahrt hin einer „New Space Economy“ mit unzähligen Marktteilnehmern aus der privaten Industrie sein. Derart aufgestellt blickt Schnabel überaus optimistisch in die Zukunft und ist sich des weiteren Wachstums ihrer Hightech -Veranstaltung sicher.

Die AIRTEC zeigt noch bis Donnerstag den State-of-the-Art aus der Zulieferkette Luft- und Raumfahrt. Nicht nur für Fachleute spannend sind neben Einblicken in die Deutsche Raumfahrtstrategie durch Herrn Dr. Gerd Gruppe, Vorstandsmitglied des DLR, auch die Erfahrungsberichte von Polizei, Feuerwehren und Katastrophenschutz, die erläutern, wie sehr ihnen das Unbemannte Fliegen beim Retten von Menschenleben hilft.

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