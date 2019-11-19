Zehn weitere Boeing 737 MAX für SunExpress

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress hat an der Dubai Airshow zehn weitere Boeing 737 MAX bestellt, dabei handelt es sich um eine Umwandlung von Optionen in einen Festauftrag.

SunExpress hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 32 Flugzeuge aus der Boeing 737 Max Familie bestellt und wandelte für den neuen Auftrag nun zehn Optionen aus dem bestehenden Deal in einen Festauftrag um. Die zehn Maschinen haben laut den aktuellen Listenpreisen von Boeing einen Wert von 1,2 US Milliarden Dollar. SunExpress gehört je zur Hälfte der Lufthansa und Turkish Airlines.