Zehn Jahre Lufthansa-Trachtencrew

Lufthansa Trachtencrew 2016 (Foto: Lufthansa)

Vor zehn Jahren hieß es zum ersten Mal: Take-off für die Lufthansa-Trachtencrew.

Seitdem wurden insgesamt 20 Destinationen auf vier Kontinenten angeflogen, Trachten aus drei verschiedenen Modehäusern stimmten die Fluggäste auf die fünfte Bayerische Jahreszeit ein. Zwei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfestes erleben Lufthansa-Passagiere wieder bayerische Tradition über den Wolken. Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums gehen gleich zwei Crews mit Angermaier Trachten an den Start. Jeweils elf Flugbegleiterinnen und zwei Flugbegleiter betreuen die Gäste heute auf den Flügen von München nach Toronto und von München nach Washington. Weitere Ziele sind am 20. September Shanghai und Hongkong, am 2. Oktober Denver und am 3. Oktober Boston.

In den vergangenen zehn Jahren wechselten sowohl das Design der Trachten, als auch die Namen der Ausstatter regelmäßig. Gleich blieben allerdings die Lufthansa-Farben gelb, blau oder weiß.

Die diesjährige Jubiläumstracht wurde vom Münchener Trachtenspezialisten Angermaier entworfen und maßgeschneidert, der bereits zum dritten Mal in Folge die Crews passend zum größten Volksfest der Welt ausstattet. Das Wiesn-Dirndl der Flugbegleiterinnen ist dunkelblau mit silbergrauer Schürze. Die Herren tragen eine knielange Lederhose mit dunkelblauer Weste im Stoff des Dirndls.

Wie in den Vorjahren gibt es Trachtenflüge zu ausgewählten Europazielen ab München. Zu Beginn und am Ende des Münchner Oktoberfestes tauscht eine Crew der Lufthansa CityLine die Uniform gegen das Dirndl. Destinationen sind in diesem Jahr Belgrad, Birmingham, Sylt, Cluj, Nizza, Olbia und Sylt.

Für die Lufthansa-Mitarbeiter der Fluggastbetreuung am Flughafen München ist es seit Jahren ebenfalls Tradition, während der Wiesnzeit die Fluggäste in Tracht zu begrüßen. Neben der Lufthansa-Uniform tragen die Damen die Lufthansa-Dirndl in den Farben gelb und blau, die Herren blaue Trachtenanzüge. Die Service-Mitarbeiter der Lufthansa First Class-Lounges zeigen sich in einer schwarz-goldenen Tracht.

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