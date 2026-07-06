Zehn Jahre Airbus A220

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Das Airbus A220-Programm, ursprünglich als Bombardier CSeries in Mirabel, Kanada entwickelt, feiert im Liniendienst sein zehnjähriges Jubiläum.

Es spiegelt die zehnjährige Transformation von einem risikoreichen Flugzeugprojekt zu einem weit verbreiteten Single-Aisle-Jet wider, der auf fünf Kontinenten im Einsatz ist. (LightAircraft Sales)

Das Programm begann mit mehreren Flugtestprototypen, darunter die „Phoenix“, die die Wiedergeburt des Flugzeugs nach zuvor verworfenen Konzepten wie der BRJX symbolisierte. Parallel dazu unterstützten Testflugzeuge wie die „Black Sheep“ und die „Lucky Sevens“ eine umfassende Entwicklungs- und Zertifizierungskampagne mit dem Ziel, einen hocheffizienten Schmalrumpfjet der neuen Generation zu schaffen.

Das Flugzeug nahm am 15. Juli 2016 bei SWISS den kommerziellen Betrieb auf und absolvierte den ersten Passagierflug von Zürich nach Paris. 2018 wurde das Programm in Airbus integriert und in A220 umbenannt. Später wurde die Produktion neben der ursprünglichen Montagelinie in Mirabel auch auf Mobile, Alabama, ausgeweitet.

Das Programm begann mit mehreren Flugtestprototypen, darunter der „Phoenix“, der die Wiedergeburt des Flugzeugs nach den vorherigen Konzepten symbolisierte. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich der A220 zu einem globalen Programm entwickelt, das von rund 25 Fluggesellschaften genutzt wird, mit über 1.000 Bestellungen und mehr als 240 Millionen beförderten Passagieren. Er hat neue Langstreckenflüge mit geringer Auslastung in verschiedenen Märkten ermöglicht – von Europa und Afrika bis Asien und Australien – und sich einen Ruf für Effizienz und Kabinenkomfort erworben, was ihm auch den Spitznamen „Whisperjet“ eingebracht hat.

Der A220 ist nun vollständig in die Airbus-Produktfamilie integriert und wird mit den gängigen Airbus-Systemen und Kabinenstandards wie dem Airspace-Interieur kontinuierlich weiterentwickelt. Airbus positioniert das Flugzeug als eine sich stetig weiterentwickelnde Plattform, die für schrittweise Upgrades über Jahrzehnte hinweg und nicht für einen festen Lebenszyklus ausgelegt ist.

Mit Blick auf die Zukunft sehen Airbus und die Programmverantwortlichen das erste Jahrzehnt des A220 als Grundlage und nicht als Abschluss. Sie betonen die kontinuierlichen Verbesserungen in puncto Effizienz, Passagiererlebnis und Wirtschaftlichkeit für die Fluggesellschaften, während das Flugzeug in die nächste Entwicklungsphase eintritt.