Zürich veröffentlicht Maipassagierzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2020 sind 43’852 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, das entspricht einem Minus von 98.4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Auch der Flughafen Zürich leidet stark unter der Corona-Krise, im Mai stellte sich jedoch verglichen mit dem April 2020 eine leichte Tendenz der Besserung ein. Der Flughafen wurde im Mai bereits mit 60 Prozent mehr Passageiern frequentiert als im Vormonat April. An der heutigen Generalversammlung der Flughafen Zürich AG wurden alle traktandierten Geschäfte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates genehmigt.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Mai 2020 um 98.1% auf 36’902. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 12.5% (-15.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 99.3% auf 5’310.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 87.5% auf 3’062 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 64.3 Fluggästen 48.7% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 41.5 Prozentpunkte auf 35.0% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 18’903 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 50.3% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Langsame Erholung seit Juni

Nachdem einige Fluggesellschaften den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen und die Geschäfte, insbesondere auf der Landseite, wiedereröffnet haben, zeichnet sich eine langsame Erholung am Flughafen Zürich ab. Seit Juni sind steigende Verkehrszahlen bei den Passagieren und Anzahl Flugbewegungen zu verzeichnen. Aus betrieblicher und kommerzieller Sicht ist der Flughafen Zürich auf ein schrittweises Hochfahren des Betriebes vorbereitet und arbeitet eng mit den Flughafenpartnern zusammen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Während für das laufende Jahr noch keine Aussage zum erwarteten Verkehrsvolumen gemacht werden kann, wird derzeit geschätzt, dass das Vorkrisenniveau im Jahre 2023 wieder erreicht wird.

Flughafen Zürich

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