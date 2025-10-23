Zürich präsentiert Winterflugplan

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26 Oktober 2025, tritt am Flughafen Zürich der Winterflugplan in Kraft.

In diesem Winter bedienen 58 Fluggesellschaften insgesamt 169 Ziele in 71 Ländern. Drei neue Destinationen erweitern das Angebot, gleichzeitig werden auf zahlreichen bestehenden Routen die Frequenzen erhöht.

Ab dem 19. Dezember verbindet Edelweiss Zürich neu mit Luleå im schwedischen Lappland. Der Flug wird einmal pro Woche angeboten. Zusätzlich erweitert die Airline ihr Streckennetz um zwei Verbindungen auf die Kapverdischen Inseln: São Vicente wird jeweils mittwochs, Praia jeweils donnerstags angeflogen. Darüber hinaus verlängert Edelweiss die Sommerdestinationen Bilbao und Tiflis in die Wintersaison hinein.

Zusätzliche Frequenzen in Europa

easyJet baut ihr Angebot nach Grossbritannien und Südosteuropa aus: Neu verbindet die Airline Zürich täglich mit Pristina im Kosovo und fliegt zudem zweimal wöchentlich nach Bristol.

Condor ist erstmals auch im Winter am Flughafen Zürich präsent und erhöht die Zahl der Flüge zwischen Zürich und Frankfurt von zwei auf drei pro Tag.

Mehr Flüge in die Ferne

Edelweiss fliegt nach dreijähriger Pause wieder zweimal wöchentlich nonstop nach Colombo in Sri Lanka. Auch die Malediven werden fortan wieder ausschliesslich direkt bedient.

Zudem stockt die Airline mehrere Verbindungen auf: Nach Punta Cana geht es neu dreimal pro Woche, Puerto Plata und Montego Bay werden ab Mitte Dezember jeweils zweimal wöchentlich angeflogen, Kapstadt steht künftig mit fünf wöchentlichen Flügen im Programm, und Phuket wird viermal pro Woche bedient.

Stärkere Anbindung nach Maskat und Abu Dhabi

Der Mittlere Osten ist im kommenden Winterflugplan noch besser erreichbar. Oman Air kehrt nach Zürich zurück und fliegt künftig viermal pro Woche direkt nach Maskat. Etihad Airways verstärkt gleichzeitig ihre Präsenz: Ab dem 1. November erhöht die Airline die Zahl der Flüge von Abu Dhabi nach Zürich von 13 auf 16 pro Woche. Dabei setzt die Airline dreimal wöchentlich einen Airbus A321LR ein.

Erster Airbus A350 bei SWISS im Einsatz

Noch diesen Herbst nimmt nach Edelweiss auch SWISS ihren ersten Airbus A350 in Betrieb. Das neue Flugzeug landete am 9. Oktober 2025 in Zürich. Der Erstflug für Passagiere ist aktuell am 25. Oktober von Zürich nach Palma de Mallorca geplant. Voraussichtlich am 20. November wird der erste Langstreckenflug nach Boston durchgeführt.

Der Winterflugplan 2025/26 ist bis am 28. März 2026 gültig.

Flughafen Zürich